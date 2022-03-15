Авиаудар по школе в Николаевской области. Число погибших выросло до семи человек — ГСЧС 15 марта, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли школу 13 марта в 07:40 (Фото:Головне управління ДСНС України у Миколаївській області/Facebook)

В результате авиаудара по школе в Николаевской области, который произошел 13 марта, погибли семь человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области в Facebook.

Отмечается, что спасатели завершили работы по ликвидации последствий разрушения здания школы в селе Зеленый Гай Николаевского района. Оккупанты обстреляли школу 13 марта в 07:40.

«Из-под завалов спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали трех пострадавших и тела семи погибших», — говорится в сообщении.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.