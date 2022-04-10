В Северодонецке оккупанты утром обстреляли школу и жилые многоэтажки — глава Луганской ОВА 10 апреля, 08:16 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела многоэтажки в Северодонецке, 10 апреля 2022 (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Утром в воскресенье, 10 апреля, российская армия нанесла удары по гражданской инфраструктуре в Северодонецке (Луганская область), сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Мишенью интенсивного огня российской армии стали две многоэтажки в новом районе Северодонецка, а также здание средней школы. К счастью, обошлось без жертв, спасены двое пожилых людей.

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"Вражеский обстрел произошел утром 10 апреля. В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме», - рассказал Гайдай.

В соседнем доме после попадания российского снаряда выгорели три квартиры на пятом этаже. Также пострадало здание одной из расположенных рядом школ.



За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевасе-1.



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