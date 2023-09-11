Россияне обстреляли амбулаторию в Херсонской области, ранены фельдшер и пациентка — прокуратура

11 сентября, 16:49
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Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба Херсонськой обласной прокуратуры)

Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба Херсонськой обласной прокуратуры)

Российские оккупанты в понедельник, 11 сентября, обстреляли здание медицинской амбулатории в Херсонской области. В результате были ранены два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, 11 сентября приблизительно в 13:50 россияне обстреляли Станиславскую общину Херсонского района и попали по зданию медицинской амбулатории.

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пресс-служба Херсонской областной прокуратуры
Фото: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

«Минно-взрывные травмы получила фельдшер амбулатории — женщина 33 лет и пациентка 63 лет», — добавили в пресс-службе.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Ранее 9 сентября оккупанты обстреляли населенный пункт Солнечное Херсонской области, в результате чего погиб 48-летний мужчина.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Херсонская область Амбулатория Война России против Украины

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