Россияне обстреляли амбулаторию в Херсонской области, ранены фельдшер и пациентка — прокуратура 11 сентября, 16:49 Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба Херсонськой обласной прокуратуры)

Российские оккупанты в понедельник, 11 сентября, обстреляли здание медицинской амбулатории в Херсонской области. В результате были ранены два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, 11 сентября приблизительно в 13:50 россияне обстреляли Станиславскую общину Херсонского района и попали по зданию медицинской амбулатории.

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Фото: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

«Минно-взрывные травмы получила фельдшер амбулатории — женщина 33 лет и пациентка 63 лет», — добавили в пресс-службе.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Ранее 9 сентября оккупанты обстреляли населенный пункт Солнечное Херсонской области, в результате чего погиб 48-летний мужчина.