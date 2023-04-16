Спасательная операция завершена. В Славянске количество погибших в результате российского обстрела возросло до 15 16 апреля, 19:41 Поврежденная обстрелом многоэтажка в Славянске (Фото:Павел Кириленко via Facebook)

В Славянске Донецкой области общее число погибших в результате российского обстрела достигло 15 человек, спасательная операция завершена.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Спасательные работы на пятиэтажке в Славянске завершены… 14 апреля рашисты нанесли массированный ракетный удар по Славянску. По городу было выпущено восемь ракет из ЗРК С-300. Жертвами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 ранены», — написал Кириленко на своей странице в Facebook.

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Ранее главное управление ГСЧС в Донецкой области сообщало, что по состоянию на 16:00 16 апреля количество погибших в результате российской атаки по городу возросло до 13 человек. Тогда отмечалось, что под завалом могут находиться еще два человека.

14 апреля россияне обстреляли Славянск ракетами С-300, направив их сразу на несколько жилых кварталов города.

