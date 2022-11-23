«Мы никогда вас не простим». Ляшко эмоционально отреагировал на обстрел роддома в Вольнянске 23 ноября, 12:10 23 ноября оккупанты обстреляли роддом в Вольнянске (Фото:REUTERS/Stringer)

В среду, 23 ноября, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко эмоционально отреагировал на обстрел роддома в Вольнянске, заявив, что РФ — это не страна-террорист, это страна-убийца.

«Это не страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка», — написал он в Facebook.

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Фото: facebook.com/viktor.liashko

Ляшко заявил, что россияне когда-нибудь оправятся от пропаганды, но будет уже поздно.

«Мы никогда вас не простим. Мир никогда вас не простит. Вы когда-нибудь оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили, уже никто не вернет», — добавил он.

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Вольнянской Запорожской области.

В результате атаки оккупантов погиб мальчик, родившийся два дня назад, его мать осталась жива.

