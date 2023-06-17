Россияне обстреляли Донецкую область: в результате удара по Константиновке ранены женщина и 9-летняя девочка 17 июня, 14:57 Раненая в результате российского обстрела девочка (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

В субботу, 17 июня, войска РФ атаковали Донецкую область. В результате попадания снарядов по частному сектору Константиновки получили ранения 9-летняя девочка и 57-летняя женщина.

Офис генерального прокурора сообщает, что у раненой девочки диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела. 57-летняя женщина была госпитализирована с травмой ноги.

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Сообщается, что сейчас состояние пострадавших стабильное.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии. В результате обстрелов в Константиновке повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

По сообщению Офиса генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

За минувшие сутки, 16 июня, в Донецкой области россияне обстреляли девять населенных пунктов, среди которых Константиновка, Красногоровка, Курахово, Авдеевка и другие. Как сообщили в ОВА, там повреждены четыре жилых дома, хозяйственная постройка, два магазина, школа. Один житель Торецка — погиб.

14 июня армия РФ ударила по Донецкой области ракетами Х-22, они попали в частные сектора Краматорска (двое погибших, двое раненых) и Константиновки (один погибший, двое раненых).