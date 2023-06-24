Массированный обстрел РФ: в результате попадания в Днепре восемь пострадавших, двое из них — дети 24 июня, 07:55 Последствия ракетного удара по Днепру (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Россияне в субботу, 24 июня, нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате попадания ракет в Днепре восемь человек пострадали, среди них двое детей, ребята 9-ти и 16-ти лет. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, госпитализированы четыре человека.

В результате попадания произошел пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены 4 частных дома. Еще 25 повреждены, побиты 5 хозяйственных построек. Повреждены почти два десятка авто и газопровод.

Видео дня

Лысак добавил, что был еще один «прилет» был по инфраструктурному объекту, также есть разрушения. Информация пока уточняется.

Несколько раз армия РФ обстреляла и Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада и Никополь. В городе побиты 2 частных дома. Прошло без жертв.

По предварительным данным, на Днепропетровщине 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбили бойцы из воздушного командования Восток.

