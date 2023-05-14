Обстрел россиянами Приморского: в больнице скончался молодой парень, ранена семилетняя девочка 14 мая, 23:58 Последствия обстрелов Приморского (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что в больнице скончался 24-летний парень, получивший ранения при обстреле Приморского.



Сообщается также, что при обстреле ранения получила семилетняя девочка.

В воскресенье, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли село Приморское Запорожской области. В результате атаки ранения получили гражданские жители и водитель кареты скорой помощи.



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