Обстрел россиянами Приморского: в больнице скончался молодой парень, ранена семилетняя девочка

14 мая, 23:58
Поделиться:
Последствия обстрелов Приморского (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

Последствия обстрелов Приморского (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что в больнице скончался 24-летний парень, получивший ранения при обстреле Приморского.

Сообщается также, что при обстреле ранения получила семилетняя девочка.

Читайте также:
Россияне ударили по центру Гуляйполя и Чернобаевке, есть пострадавшие

В воскресенье, 14 мая, российские оккупационные войска обстреляли село Приморское Запорожской области. В результате атаки ранения получили гражданские жители и водитель кареты скорой помощи.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X