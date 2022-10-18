Обстрелы предприятий ДТЭК Энерго: один человек погиб, шесть получили ранения 18 октября, 11:47 Оккупанты атакуют украинские энергетические предприятия (Фото:www.facebook.com/DTEKEnergo)

Утром во вторник, 18 октября, от вражеских обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго, один человек погиб, шесть ранены.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго в Facebook.

По предварительной информации, семерым раненым оперативно оказали медицинскую помощь, им вызвали скорую и доставили в больницу. Однако от полученных тяжелых травм один из них скончался в автомобиле скорой помощи.

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Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы по объекту энергообеспечения на левом берегу столицы.

В Житомире после удара по объекту энергетики двое раненых, а ночью РФ нанесла удар по Запорожью ракетами и дроном-камикадзе, начался пожар на объекте инфраструктуры.

В ночь на вторник, 18 октября, российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек погиб.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.