Обстрел поселков в Николаевской области. Погибли два мирных жителя — прокуратура 16 мая, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Прокуратура подчеркивает, что военных объектов в обстрелянных районах нет. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

В результате российских обстрелов cела Пришиб Николаевской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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«По данным следствия, 15 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийские обстрелы сел Пришиб и Веселое Березнеговатское объединенное территориальное общество. В результате обстрелов в селе Пришиб два гражданских человека погибли, в селе Веселое — еще двое получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

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Прокуратура подчеркивает, что военных объектов в обстрелянных районах нет.

Ведомство начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины.



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