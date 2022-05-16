Обстрел поселков в Николаевской области. Погибли два мирных жителя — прокуратура
Прокуратура подчеркивает, что военных объектов в обстрелянных районах нет. (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)
В результате российских обстрелов cела Пришиб Николаевской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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«По данным следствия, 15 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийские обстрелы сел Пришиб и Веселое Березнеговатское объединенное территориальное общество. В результате обстрелов в селе Пришиб два гражданских человека погибли, в селе Веселое — еще двое получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.
Прокуратура подчеркивает, что военных объектов в обстрелянных районах нет.
Ведомство начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины.
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