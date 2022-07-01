Зеленский об обстреле курорта в Одесской области: Это не случайный удар, а террор против наших людей

1 июля, 18:42
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар по курорту в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

На брифинге с премьер-министром Нидерландов Йонасом Гар Стере в Киеве президент заявил, что Россия нанесла «очередной жестокий удар».

«Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Это была сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета. Она ударила по обычному жилому дому в Одесской области. Такие ракеты создавали для поражения авианосцев и других больших военных кораблей», — заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Нидерландов Йонасом Гар Стере в Киеве.

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Он подчеркнул, что данный ракетный удар «не являлся случайным».

«Это не случайный удар, как об этом говорят масс-медиа в Российской Федерации. Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенны, против наших городов и сел, против наших людей, взрослых и детей», — сказал президент.

https://www.youtube.com/watch?v=uRr8h9PqqrY

В ночь на пятницу, 1 июля, российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по территории Одесской области. Они попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха в Сергеевке Белгород-Днестровском районе. Погиб по меньшей мере 21 человек, 38 ранены.

Сергеевка — поселок городского типа в 77 километрах от Одессы. В поселке расположен крупный климатический курорт, известный в том числе своими минеральными ваннами из обладающей лечебными свойствами воды Шаболатского лимана. В Сергеевке находится множество баз отдыха.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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