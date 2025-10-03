На Полтавщине спасатели попали под ракетный удар РФ во время ликвидации последствий обстрела — фото

3 октября, 11:18
Во время ликвидации последствий обстрела спасатели Полтавщины оказались под повторным ударом России (Фото: ГСЧС Полтавщины)

В ночь на 3 октября оккупанты массированно атаковали Полтаву и область ракетами и дронами. Во время ликвидации последствий обстрелов спасатели ГСЧС попали под повторный ракетный удар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

«Поврежден пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали», — отметили там.

В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные дома. В нескольких общинах выбиты окна, разрушены кровли и повреждены линии электропередач.

К работе на местах поражений привлекли более 140 спасателей и более 40 единиц техники. Все пожары уже ликвидированы.

В Полтавской ОГА сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по энергетике Полтавской области. Фиксируются попадания ракет, дронов и обломков сбитых целей на разных локациях.

В ночь на 3 октября Россия нанесла комбинированный удар по Украине более 400 средствами поражения, в частности дронами Shahed и ракетами различных типов, преимущественно по объектам критической инфраструктуры Харьковской и Полтавской областей. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 320 целей, попадания зафиксированы на 15 локациях по всей стране.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Полтавская область Война России против Украины ГСЧС Российская агрессия Пожарный Ракеты Дроны Атака Обстрел Агрессия РФ

