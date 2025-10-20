Россияне массированно атаковали Павлоград ракетами и дронами: ранены 16 человек

20 октября, 19:11
Россияне массированно атаковали ракетами и дронами Павлоградский и Никопольский районы (Фото: Днепропетровская ОВА)

Днем в понедельник, 20 октября, российские войска совершили массированную атаку на Павлоградский район Днепропетровской области. Враг направил туда ракеты и БпЛА, сообщили в ОВА.

В результате обстрела в Павлограде пострадали 16 человек, из которых 15 госпитализированы. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

В результате атаки также был поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.

Беспилотник также атаковал Вербковскую громаду, где произошел еще один пожар.

Оккупанты обстреляли Никопольский район артиллерией, а также атаковали FPV-дронами. Пострадал сам Никополь, а также Покровская и Мировская громады. В результате атак повреждены агрофирма, многоэтажка, два частных дома и две хозяйственные постройки. Кроме того, повреждены газопровод и линии электропередач.

Российские оккупанты в понедельник утром, 20 октября, атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. В ДТЭК заявили, что это уже шестой масштабный удар РФ по угольным предприятиям компании за последние два месяца.

19 октября россияне нанесли удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. Компания сообщала, что во время атаки под землей находилось 192 работника шахты. Их всех удалось поднять на поверхность.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Днепропетровская область Павлоград Война России против Украины Никополь атака дронами

Поделиться:

