В Одессе повреждены 25 памятников архитектуры в результате ночной атаки россиян

23 июля, 15:32
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Последствия ночной ракетной атаки на Одессу (Фото:Олег Кипер/Телеграм)

Последствия ночной ракетной атаки на Одессу (Фото:Олег Кипер/Телеграм)

В воскресенье, 23 июля, в результате ракетной атаки страны-террористки России на Одессу были повреждены 25 памятников архитектуры.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Кипер заметил, что среди них здания, которые были построены в XIX—XX вв.еке.

В Одессе повреждены:

  • Дом Чижевича

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  • Дом Папудовой

  • Дом Заблудовского

  • Дом Гагарина

  • Дом Януша

  • Дом Ждановой

  • Дом Рассель дель Турко

  • Дом Масса

  • Особняк Манук-Бея

  • Дом Ковалевского

  • Дом Порро

  • Дом Машевского и другие

Кипер подчеркнул, что оккупанты специально направили ракеты на исторический центр Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

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«Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами!» — отметил Кипер.

По его словам, продолжается сбор документации о преступлениях россиян, а на местах работают эксперты.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесса ЮНЕСКО Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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