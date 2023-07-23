В Одессе повреждены 25 памятников архитектуры в результате ночной атаки россиян 23 июля, 15:32 Последствия ночной ракетной атаки на Одессу (Фото:Олег Кипер/Телеграм)

В воскресенье, 23 июля, в результате ракетной атаки страны-террористки России на Одессу были повреждены 25 памятников архитектуры.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

Кипер заметил, что среди них здания, которые были построены в XIX—XX вв. еке.

В Одессе повреждены:

Дом Чижевича Видео дня

Дом Папудовой

Дом Заблудовского

Дом Гагарина

Дом Януша

Дом Ждановой

Дом Рассель дель Турко

Дом Масса

Особняк Манук-Бея

Дом Ковалевского

Дом Порро

Дом Машевского и другие

Кипер подчеркнул, что оккупанты специально направили ракеты на исторический центр Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.



«Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами!» — отметил Кипер.



По его словам, продолжается сбор документации о преступлениях россиян, а на местах работают эксперты.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

