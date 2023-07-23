В Одессе повреждены 25 памятников архитектуры в результате ночной атаки россиян
Последствия ночной ракетной атаки на Одессу (Фото:Олег Кипер/Телеграм)
В воскресенье, 23 июля, в результате ракетной атаки страны-террористки России на Одессу были повреждены 25 памятников архитектуры.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.
Кипер заметил, что среди них здания, которые были построены
В Одессе повреждены:
Дом ЧижевичаВидео дня
Дом Папудовой
Дом Заблудовского
Дом Гагарина
Дом Януша
Дом Ждановой
Дом Рассель дель Турко
Дом Масса
Особняк Манук-Бея
Дом Ковалевского
Дом Порро
Дом Машевского и другие
Кипер подчеркнул, что оккупанты специально направили ракеты на исторический центр Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.
«Все, что изнуренным трудом создавалось великими архитекторами уничтожается сейчас циничными извергами!» — отметил Кипер.
По его словам, продолжается сбор документации о преступлениях россиян, а на местах работают эксперты.
В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.