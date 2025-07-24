Есть угроза обвала конструкций. Спасатели показали последствия российского удара по многоэтажке в Одессе — фото

24 июля, 08:04
Спасатели показали многоэтажку в Одессе, которая была разрушена российским ударом (Фото: ГСЧС)

Спасатели показали многоэтажку в Одессе, которая была разрушена российским ударом (Фото: ГСЧС)

В четверг, 24 июля, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Одессе, в результате чего начался пожар.

Об этом сообщает ГСЧС.

В ведомстве уточнили, что в результате удара РФ была разрушена жилая девятиэтажка — без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с пятого по восьмой этажи, горели дома на пятом и шестом этажах одного из подъездов.

Также спасатели предупреждают, что есть угроза обрушения конструкций. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых — их заблокировало в квартирах.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

У дома развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. Продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников по центральной части Одессы загорелся огнем известный рынок Привоз.

По данным главы ОВА Олега Кипера, враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе — ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесса Война России против Украины Российская агрессия Обстрел ГСЧС

