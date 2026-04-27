Последствия российской атаки БпЛА на Одессу, 27 апреля 2026 года (Фото: Одесская ГВА)

Жители Одессы после ночного массированного обстрела российскими беспилотниками рассказали о взрывах и повреждениях своих домов, пишет Суспільне в понедельник, 27 апреля.

Один из жителей города рассказал, что они с женой уже «привыкли» к ночным взрывам.

«Всю ночь летало. Как-то привыкли к взрывам, обстрелам… А тут как раз прилет… Ничего страшного, мы их переживем», — говорит Владимир.

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Его жена имеет онкологическое заболевание и ей нельзя волноваться, но «реалии таковы», говорит мужчина.

«Вы знаете, я уже привыкла, а это раз взорвалось, тишина, а потом второй раз, и ставни повылетали», — рассказала владелица поврежденной квартиры.

Фото: Одесская ГВА

Одно из окон, вылетевшее в результате взрыва, задело ее и поранило ногу.

Фото: Одесская ГВА

Фото: Одесская ГВА

Ночью 27 апреля Россия нанесла массированный удар БПЛА по Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома, объекты в центре города и портовая инфраструктура, в частности торговое судно RAMCO (флаг Науру).

По данным ОВА, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Возникли пожары в многоэтажке, гостинице, дачных домах, пылали фуникулер и автомобили, сообщали спасатели.

Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке 94 БпЛА, в том числе реактивными шахедами, ПВО обезвредила 74 из них.