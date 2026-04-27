«Привыкли к взрывам»: жители Одессы рассказали о ночной атаке шахедами — видео
Последствия российской атаки БпЛА на Одессу, 27 апреля 2026 года (Фото: Одесская ГВА)
Жители Одессы после ночного массированного обстрела российскими беспилотниками рассказали о взрывах и повреждениях своих домов, пишет Суспільне в понедельник, 27 апреля.
Один из жителей города рассказал, что они с женой уже «привыкли» к ночным взрывам.
«Всю ночь летало. Как-то привыкли к взрывам, обстрелам… А тут как раз прилет… Ничего страшного, мы их переживем», — говорит Владимир.
Его жена имеет онкологическое заболевание и ей нельзя волноваться, но «реалии таковы», говорит мужчина.
«Вы знаете, я уже привыкла, а это раз взорвалось, тишина, а потом второй раз, и ставни повылетали», — рассказала владелица поврежденной квартиры.
Одно из окон, вылетевшее в результате взрыва, задело ее и поранило ногу.
Ночью 27 апреля Россия нанесла массированный удар БПЛА по Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома, объекты в центре города и портовая инфраструктура, в частности торговое судно RAMCO (флаг Науру).
По данным ОВА, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Возникли пожары в многоэтажке, гостинице, дачных домах, пылали фуникулер и автомобили, сообщали спасатели.
Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке 94 БпЛА, в том числе реактивными шахедами, ПВО обезвредила 74 из них.