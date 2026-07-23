Россияне атаковали Одессу почти всю ночь, повреждены инфраструктура и частные дома

Армия страны-агрессора России почти всю ночь со среды, 22 июля, на четверг, 23 июля, атаковала Одессу , повредив инфраструктуру и частные дома.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате ударов никто не пострадал, однако повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей и офисное здание, а в частных домах выбиты окна.

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Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

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В среду, 22 июля, войска страны-агрессора России атаковали Одессу, в результате чего пострадали два человека, один — погиб.

В последние недели российские войска усилили удары беспилотниками и ракетами по Одессе и области. 20 июля российские оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе, погибли три человека.

21 июля сообщалось, что в центре города снова были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали два человека.