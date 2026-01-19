В ночь на понедельник, 19 января, российские войска нанесли удары по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе . Из-за обстрелов без электроснабжения сейчас остаются 30,8 тысяч семей, сообщили в компании.

«Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — сообщили в ДТЭК.

Сейчас на месте удара работают энергетики и разбирают завалы. Затем начнутся ремонтные работы.

Реклама

«Первоочередная задача — восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома», — отметили в компании.

Фото: ДТЭК / Telegram

Фото: ДТЭК / Telegram

Фото: ДТЭК / Telegram

В Одессе в результате российского обстрела 19 января повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадавших нет. В то же время зафиксированы повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. В Одесском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и автомобили.