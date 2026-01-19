«Разрушения значительные». РФ ночью атаковала объект ДТЭК в Одессе: без света остались более 30 тысяч семей — фото
Последствия удара россиян по энергообъекту в Одессе (Фото: ДТЭК / Telegram)
В ночь на понедельник, 19 января, российские войска нанесли удары поэнергетическому объекту ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения сейчас остаются 30,8 тысяч семей, сообщили в компании.
«Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — сообщили в ДТЭК.
Сейчас на месте удара работают энергетики и разбирают завалы. Затем начнутся ремонтные работы.
«Первоочередная задача — восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома», — отметили в компании.
В Одессе в результате российского обстрела 19 января повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадавших нет. В то же время зафиксированы повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. В Одесском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и автомобили.
18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году Россия планирует нарастить объемы производства вооружения, в том числе БпЛА, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в день.