«Разрушения значительные». РФ ночью атаковала объект ДТЭК в Одессе: без света остались более 30 тысяч семей — фото

19 января, 10:53
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Последствия удара россиян по энергообъекту в Одессе (Фото: ДТЭК / Telegram)

Последствия удара россиян по энергообъекту в Одессе (Фото: ДТЭК / Telegram)

В ночь на понедельник, 19 января, российские войска нанесли удары поэнергетическому объекту ДТЭК в Одессе. Из-за обстрелов без электроснабжения сейчас остаются 30,8 тысяч семей, сообщили в компании.

«Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — сообщили в ДТЭК.

Сейчас на месте удара работают энергетики и разбирают завалы. Затем начнутся ремонтные работы.

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«Первоочередная задача — восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома», — отметили в компании.

ДТЭК / Telegram
Фото: ДТЭК / Telegram
ДТЭК / Telegram
Фото: ДТЭК / Telegram
ДТЭК / Telegram
Фото: ДТЭК / Telegram

В Одессе в результате российского обстрела 19 января повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, пострадавших нет. В то же время зафиксированы повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. В Одесском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление и автомобили.

18 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2026 году Россия планирует нарастить объемы производства вооружения, в том числе БпЛА, чтобы применять против Украины до 1000 дронов в день.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Одесса ДТЭК Обстрел Энергетика Электроэнергия

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