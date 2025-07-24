Как выглядит легендарный рынок Привоз в Одессе после ночной атаки РФ — фоторепортаж NV
Российские оккупанты нанесли удар по рынку Привоз (Фото: NV)
Известный рынок Привоз в Одессе серьезно пострадал в результате российской атаки 24 июля.
Корреспондентка NV показала, как выглядит рынок после массированного удара РФ по городу.
На фото видны значительные разрушения фасадов и зданий в целом.
Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников по центральной части Одессы загорелся известный рынок Привоз.
По данным главы ОВА Олега Кипера, враг нанес массированный удар по Одессе ударными беспилотниками.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В городе — ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.