«Варварство не победит». Италия готова помочь в реставрации Спасо-Преображенского собора в Одессе 23 июля, 16:08 Вид собора после ракетной атаки россиян (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В воскресенье, 23 июля, председатель Совета министров Итальянской Республики Джорджия Мелони заявила, что Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора и других культурных памятников Украины, которые были повреждены в результате ракетных атак страны-террористки России.

Об этом сообщило посольство Италии в Украине в Twitter.

Мелони отметила, что ночная атака на Одессу, гибель невинных людей и разрушение Спасо-Преображенского собора сильно расстроили итальянский народ.



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По ее словам, российские оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию и ее священные символы.



«Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли готова присоединиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины», — подчеркнула Мелони.



Премьер-министр Италии также напомнила, что россияне разрушают зернохранилища и лишают миллионы людей пищи, в которой те нуждаются.

Ранее председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате ракетной атаки российских оккупантов на Одессу было повреждено 25 памятников архитектуры.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО . В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.



Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый большой православный храм Одессы, который был заложен еще в 1794 году. Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили.