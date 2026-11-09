РФ атаковала объект инфраструктуры в Одессе: погибли три человека

Днем 9 ноября российские войска атаковали объект инфраструктуры в Одессе. В результате удара погибли три человека, еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в результате атаки на гражданскую инфраструктуру уже в третий раз пострадало логистическое предприятие. Повреждено оборудование. Спасатели ликвидировали пожар.

Реклама

Информации о погибших и пострадавших нет.

Вечером 8 ноября Одесская область подверглась массированной атаке на энергетическую инфраструктуру: на севере региона фиксировались перебои с электроснабжением, писал Кипер.

Специалисты ДТЭК Одесские электросети приступили к работам по ликвидации последствий.

«Несмотря на постоянные воздушные тревоги, энергетики делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть людям свет», — заявил глава ОВА.

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 9 ноября россияне атаковали Украину 317 ударными БПЛА типа Shahed (105 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.