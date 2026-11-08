РФ нанесла удар по Одессе: есть попадания в склад продуктов и админздание, погиб человек

Утром россияне также ударили по складу продовольственных товаров, который уже подвергался атакам ранее. Возник масштабный пожар. Информации о пострадавших и погибших на этой локации нет.

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На местах происшествий продолжается ликвидация последствий обстрела.

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

В ночь на 8 ноября россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 137 вражеских БПЛА (типа Shahed — 88 реактивных, а также Гербера и дроны других типов). В ряде областей объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрыве в Черкассах, зафиксированы попадания в Харькове и Хмельницком.