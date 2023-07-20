Ночной удар РФ по Одессе: погиб 21-летний охранник 20 июля, 11:18 Стало известно о гибели одного человека в результате обстрела Одессы 20 июля (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате российского удара по Одессе 20 июля погиб один человек. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, погибшим оказался охранник гражданского здания 2002 года рождения.

Дедушка погибшего Александр во время поисков рассказал Суспільному, что на записях было видно, как внук, предположительно, спускался в подвал. При разборе завалов спасатели пытались туда добраться.



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В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев.

Во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс, Калибр, Искандер и «Шахеды».

В Одессе ракетный удар разрушил админздание в центре города. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них — ребенок.