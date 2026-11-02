Россияне ночью атаковали Одессу: повреждены жилые дома, четверо людей ранены

Последствия российской атаки на Одессу в ночь на 2 ноября (Фото: Сергей Лысак / Telegram)

В ночь на понедельник, 2 ноября, российские войска атаковали Одессу . В результате удара четыре человека получили ранения, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах.

На месте работают все профильные службы и оперативный штаб. Продолжается ликвидация последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

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Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

Фото: Сергей Лысак / Telegram

С вечера 1 ноября продолжается массированная российская атака на территорию Украины с применением реактивных и оснащенных бензиновыми двигателями шахедов. Воздушные силы сообщали о движении реактивного шахеда в направлении Татарбунар Одесской области.

26 октября россияне несколько раз атаковали частное промышленное предприятие и гаражный кооператив. Возникли масштабные пожары.