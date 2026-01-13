В ночь на вторник, 13 января, армия страны-агрессора России атаковала Одессу . В результате обстрела повреждены объекты энергетики, известно о пострадавших.

Обновлено 08:40 Глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что из-за российской атаки пострадали шесть человек.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт.

Реклама

По его словам, пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести, остальным оказали помощь на месте.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили, что по предварительным данным, пострадали пять человек.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Спасатели добавили, что после обстрела возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея и в гараже с легковым автомобилем рядом. Все возгорания оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Кроме того, в результате атаки были повреждены фасады и окна шести многоквартирных жилых домов и детского сада, а также два гаража и девять автомобилей, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

В службе отметили, что психологи ГСЧС оказали помощь 14 людям, среди которых был один ребенок.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

К ликвидации последствий привлекали 65 спасателей и 14 единиц специальной техники, подчеркнули там.

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

Фото: Управление ГСЧС в Одесской области

В ночь на 12 января российские войска атаковали Одессу и область, в результате чего были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и энергетики. Часть Пересыпского района и несколько населенных пунктов остались без света, известно о двух пострадавших.