В результате российской атаки на Одессу повреждено консульство Польши

Россия ночью 13 января била по энергетической инфраструктуре Одесской области (Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области)

В ночь на 13 января во время российской атаки на Одессу было повреждено здание Генерального консульства Польши. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в соцсети X.

По его словам, в результате обстрела никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.

Вевюр также выразил благодарность работникам Министерства иностранных дел Польши, которые продолжают работать в Украине.

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В Одессе в результате обстрела армии страны-агрессора России 13 января повреждены два энергетических объекта ДТЭК, из-за чего около 47 тысяч семей остались без электроэнергии.

В результате атаки возникли пожары и повреждены объекты энергетики, больница, детский сад, луна-парк, лицей и фитнес-центр.

Шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы, остальным оказали помощь на месте. Также повреждены фасады и окна домов и детсада, два гаража и девять автомобилей.