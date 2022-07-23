Ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре потушили — руководитель пресс-центра ОК Юг 23 июля, 15:49 Российская ракета не попала в хранилище с зерном в Одесском порту, заявила руководитель пресс-центра ОК Юг (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк подтвердила, что в результате ракетного удара РФ по Одесскому морскому порту возник пожар. В самое хранилище с зерном попадания не было.

Об этом сообщает Суспільне.

По словам Гуменюк, возгорание было незначительным — его вскоре потушили спасатели. Ударная волна повредила дома вокруг порта, но раненых в результате атаки пока нет.

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«Очевидно, что целью врага было попадание именно в Одесский морской торговый порт[…] Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию», — рассказала она.

23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Рашисты ударили по Одесскому порту сразу после соглашения о зерне – Сергей Братчук https://www.youtube.com/watch?v=GoO1pjVb1uc

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