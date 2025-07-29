Россияне обстреляли из РСЗО село в Харьковской области: погибли пять человек, еще трое пострадали

В селе Новоплатоновка Харьковской области в результате обстрела РФ загорелся магазин, 29 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Войска страны-агрессора России во вторник, 29 июля, ударили по селу Новоплатоновка Харьковской области , в результате чего погибли пять человек, еще трое пострадали.

Обновлено в 22:04. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что россияне нанесли удар возле магазина, где люди стояли в очереди за водой. Начался пожар, загорелся магазин и припаркованная машина. Погибли пять человек, еще четверо были ранены.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Российские оккупанты нанесли удар по селу около 10:38, вероятно, из реактивной системы залпового огня.

В результате вражеского обстрела вспыхнул местный магазин. Площадь пожара сейчас уточняется.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

По предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

В полиции добавили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.

ВНИМАНИЕ! ЭТИ ФОТО МОГУТ ШОКИРОВАТЬ!

ГСЧС уточнила, что армия РФ ударила по мирным жителям, когда те собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь.

Как добавили в ГСЧС, россияне также обстреляли село Пески-Радьковские на Харьковщине. Возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме.