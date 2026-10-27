Россияне ударили по Харькову из РСЗО Торнадо-С: погибли два человека

В результате российского обстрела Новобаварского района Харькова вечером 26 октября погибли двое мужчин , еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Терехова, в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

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Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне применили реактивную систему залпового огня Торнадо-С.

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Помимо жилых домов и автомобилей, повреждены гаражи и ясли-сад.