Россияне ударили по Харькову из РСЗО Торнадо-С: погибли два человека
Россияне применили реактивную систему залпового огня Торнадо-С (Фото: Прокуратура Украины)
В результате российского обстрела Новобаварского района Харькова вечером 26 октября погибли двое мужчин , еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.
Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам Терехова, в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне применили реактивную систему залпового огня Торнадо-С.
Помимо жилых домов и автомобилей, повреждены гаражи и ясли-сад.