Россияне ударили по Харькову из РСЗО Торнадо-С: погибли два человека

27 октября, 02:38
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Россияне применили реактивную систему залпового огня Торнадо-С (Фото: Прокуратура Украины)

Россияне применили реактивную систему залпового огня Торнадо-С (Фото: Прокуратура Украины)

В результате российского обстрела Новобаварского района Харькова вечером 26 октября погибли двое мужчин , еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Терехова, в результате атаки повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

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Прокуратура Украины
Фото: Прокуратура Украины
Прокуратура Украины
Фото: Прокуратура Украины

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне применили реактивную систему залпового огня Торнадо-С.

Прокуратура Украины
Фото: Прокуратура Украины
Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковская областная прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура

Помимо жилых домов и автомобилей, повреждены гаражи и ясли-сад.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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