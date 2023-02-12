Затишье было недолгим. Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии, погибла женщина
Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Утром в воскресенье, 12 февраля, армия РФ ударила из ствольной артиллерии по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела погибла 53-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
По его данным, есть пострадавшая — 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.
Также российский удар повредил в Никополе четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Более подробную информацию о последствиях обстрела областная администрация сейчас уточняет.
В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Российские дроны, летевшие вечером в субботу, 11 февраля, были сбиты.