Затишье было недолгим. Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии, погибла женщина

12 февраля, 13:42
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Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Утром в воскресенье, 12 февраля, армия РФ ударила из ствольной артиллерии по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела погибла 53-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По его данным, есть пострадавшая — 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

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Также российский удар повредил в Никополе четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Более подробную информацию о последствиях обстрела областная администрация сейчас уточняет.

Видео дня

В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Российские дроны, летевшие вечером в субботу, 11 февраля, были сбиты.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Война России против Украины Сергей Лысак

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