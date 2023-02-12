Затишье было недолгим. Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии, погибла женщина 12 февраля, 13:42 Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Утром в воскресенье, 12 февраля, армия РФ ударила из ствольной артиллерии по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела погибла 53-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По его данным, есть пострадавшая — 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

Также российский удар повредил в Никополе четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Более подробную информацию о последствиях обстрела областная администрация сейчас уточняет.

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В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Российские дроны, летевшие вечером в субботу, 11 февраля, были сбиты.