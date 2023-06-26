Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: погибли два человека, есть пострадавший 26 июня, 17:55 Последствия удара тяжелой артиллерией в Никополе (Фото:Сергей Лысак / Telegram)

В понедельник, 26 июня, российские войска обстреляли Никополь, что на Днепропетровщине, из тяжелой артиллерии. В результате этого погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Оккупанты попали по частному предприятию.

«Убили двух его работников — 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину», — заявил Лысак.

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Он добавил, что также пострадал 49-летний мужчина, который имеет минно-взрывную травму и осколочное ранение. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«На пораженном объекте есть разрушения. Последствия атаки уточняются», — отметил Лысак.

24 июня россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Лысак сообщал, что в результате попадания ракет в Днепре восемь человек пострадали, среди них двое детей, мальчики 9 и 16 лет. Несколько раз РФ обстреляла и Никопольщину из тяжелой артиллерии. Прошло без жертв.