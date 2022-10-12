Врачам пришлось ампутировать обе ноги шестилетней девочке, раненной в результате обстрела Никополя войсками РФ 12 октября, 12:32 Дом, разрушенный в результате обстрелов Никопольского района (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Врачам пришлось ампутировать обе ноги шестилетней девочке, которая получила ранения в результате артиллерийского обстрела войсками РФ Никополя Днепропетровской области. Состояние ребенка оценивают как стабильное.

Об этом на брифинге в среду, 12 октября, рассказал врач-анестезиолог Сергей, сообщает Суспільне.



В дальнейшем девочке понадобится операция, реабилитация и протезирование, сказал врач.

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В ночь на среду, 12 октября, российские войска осуществили очередной обстрел Никопольского района. Семь раз они открывали огонь из реактивных систем залпового огня Градов и тяжелой артиллерии. Три человека ранены, среди них — ребенок. Все в тяжелом состоянии.



В Никополе пострадали более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопровод и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.