Войска РФ обстреляли больницу в Очакове — Ким 9 января, 15:26 Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA via Reuters Connect)

Российские оккупанты в понедельник, 9 января, обстреляли больницу в Очакове Николаевской области. На территории больницы пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет», — написал глава ОВА.

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Дополнено 15:46 В результате обстрела Очакова три человека были ранены, сообщил начальник полиции области Сергей Шайхет. Повреждены около 50 объектов, в том числе жилые дома.

Ранее в этот день, что войска РФ обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб человек.

Также в понедельник россияне нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района. По предварительным данным, россияне обстреляли населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ. В результате ракетного удара погибли две женщины.