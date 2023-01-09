Количество раненых в Очакове увеличилось до восьми человек — Ким 9 января, 17:22 По Очакову был нанесен ракетных удар, были повреждены более 100 домов (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В результате российского ракетного удара по Очакову Николаевской области восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«Очаков: Поступило 8 раненых, из них 3 перевезены для лечения в Николаев», — написал он.

Глава ОВА добавил, что раненые еще поступают.

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Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что по Очакову был нанесен ракетных удар и были повреждены более 100 домов. Он также опубликовал фото последствий российской атаки.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Ранее Ким сообщал, что оккупанты в понедельник, 9 января, обстреляли больницу в Очакове. Начальник полиции области Сергей Шайхет также писал, что в результате удара были повреждены около 50 объектов, в том числе жилые дома.