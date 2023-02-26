Войска РФ за сутки обстреляли акваторию и побережье двух общин Николаевской области — ОВА

26 февраля, 08:23
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты в течение субботы, 25 февраля, нанесли удары по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Он отметил, что в течение суток было пять вражеских атак. Россияне применили реактивные системы залпового огня и другие виды артиллерии.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Ранее представительница ОК Юг Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса в Николаевской области находится в «серой» зоне. Россияне не могут быть там постоянно, потому что ощущают мощный огневой контроль.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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