Войска РФ за сутки обстреляли акваторию и побережье двух общин Николаевской области — ОВА 26 февраля, 08:23 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты в течение субботы, 25 февраля, нанесли удары по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Он отметил, что в течение суток было пять вражеских атак. Россияне применили реактивные системы залпового огня и другие виды артиллерии.

Видео дня

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее представительница ОК Юг Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса в Николаевской области находится в «серой» зоне. Россияне не могут быть там постоянно, потому что ощущают мощный огневой контроль.

