«Террористическое недогосударство». Ким показал момент прилета российской ракеты в пятиэтажный дом в Николаеве — видео 29 июня, 23:01 Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву (Фото:Анна Замазеева/Telegram)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, на котором зафиксирован прилет российской ракеты в жилой дом в Николаеве.

«Подонки! Как это объяснить? Где логика. Россия — террористическое недогусударство», — написал он в Telegram в подписи к видео.

Войска РФ утром 29 июня запустили более десяти ракет по Николаеву. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении уточнил, что в пятиэтажку попала противокорабельная ракета Onyx.

По данным ГСЧС, в результате авиаудара погибли пять человек и четверо получили ранения. Из-под завалов дома удалось спасти троих мирных жителей.

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