В Николаеве в результате обстрела 30 мая был поврежден 21 частный дом, есть пострадавший 30 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Последствия утреннего обстрела Николаева русскими оккупантами (Фото:Telegram/Сенкевич Online)

В Николаеве в результате обстрела российскими захватчиками 30 мая поврежден 21 частный дом, есть пострадавший.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом в Telegram написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.



"В результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами в одном из районов города был поврежден 21 частный дом. В основном, это кровля и окна. Есть повреждения и наружных стен", - сообщил Сенкевич.

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Напомним, что в воскресенье вечером, 29 мая, оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области.

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