Россия ударила по Николаеву: оккупанты попали в жилые дома, есть раненые 28 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Последствия утреннего обстрела Николаева, 28 мая (Фото:ГСЧС в Николаевской области)

Сегодня, 28 мая, Россия нанесла удар по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

« Снова целью российских оккупантов стали жилые дома. Имеем предварительную информацию о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам позже!" – написал Сенкевич.

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Число раненых уточняется.

Он также обнародовал фото последствий обстрелов, предоставленные главным управлением ГСЧС в Николаевской области. Из какого вида оружия был обстрелян Николаев, Сенкевич не уточнил.

Около 09:00 в субботу, 28 мая, Суспільне сообщало, что в Николаеве прогремела серия взрывов.

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