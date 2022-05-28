Россия ударила по Николаеву: оккупанты попали в жилые дома, есть раненые
Последствия утреннего обстрела Николаева, 28 мая (Фото:ГСЧС в Николаевской области)
Сегодня, 28 мая, Россия нанесла удар по Николаеву, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
« Снова целью российских оккупантов стали жилые дома. Имеем предварительную информацию о пострадавших гражданских. Подробности сообщу вам позже!" – написал Сенкевич.
Число раненых уточняется.
Он также обнародовал фото последствий обстрелов, предоставленные главным управлением ГСЧС в Николаевской области. Из какого вида оружия был обстрелян Николаев, Сенкевич не уточнил.
Около 09:00 в субботу, 28 мая, Суспільне сообщало, что в Николаеве прогремела серия взрывов.
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