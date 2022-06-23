Есть пострадавший. Оккупанты запустили по Николаеву три крылатые ракеты из Херсонской области — ОК Юг

23 июня, 15:40
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По данным командования, был ранен один мирный житель. (Фото:REUTERS/Edgar Su)

По данным командования, был ранен один мирный житель. (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Войска РФ запустили по Николаеву три крылатые ракеты с территории временно захваченной Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы, со ссылкой на Оперативное командование Юг.

«Николаев снова атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что ракеты попали в производственную и социальную инфраструктуру города. По данным командования, был ранен один мирный житель.

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Об обстреле города сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич приблизительно в 11 утра в четверг, 23 июня.

Также ранее сообщалось, что в небе над Одесской областью сбили две крылатые ракеты.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Ракеты Оккупант Войска РФ

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