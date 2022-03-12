В Николаеве оккупанты обстреляли онкобольницу — глава здравоохранения области

12 марта, 00:31
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Выбитое стекло в онкобольнице Николаева после обстрела российскими войсками, 11 марта 2022 года (Фото:скриншот видео/Максим Безносенко/Facebook)

Выбитое стекло в онкобольнице Николаева после обстрела российскими войсками, 11 марта 2022 года (Фото:скриншот видео/Максим Безносенко/Facebook)

Глава управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко заявил, что Россия нанесла удар по онкологической больнице в Николаеве.

«Нападать на слабого может только урод. О слабом — это не о нас, это о наших больных. Как только эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области. Если ненависть к врагу сплачивает — мы уже самая сплоченная нация в мире. Если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу — она не просто больна, она уже в агонии», — написал он в своем Facebook.

По словам Безносенко, больница серьезно не пострадала.

https://www.facebook.com/maxim.beznosenko/posts/2461092784035403

Вечером 11 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российская армия беспорядочно обстреляла гражданские объекты в Николаеве.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины

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