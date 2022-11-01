Оккупанты ночью ударили по Николаеву из С-300: погибла женщина, ракеты разрушили колледж, гимназию и жилые дома 1 ноября, 09:39 Одно из зданий в Николаеве, разрушенное ночным обстрелом 1 ноября (Фото:Александр Сенкевич / Телеграм)

В ночь на 1 ноября российские войска обстреляли Николаев ракетами ЗРК С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Известно, что погибла по меньшей мере одна женщина, пять человек ранены.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, приведя информацию об одной жертве обстрелов.

Обстрел начался около полуночи, в результате ударов:

частично разрушено здание учебного заведения;

полностью разрушен двухэтажный жилой дом;

еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар;



в нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша;

в медицинском заведении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предварительного обстрела.



Видео дня

Сейчас на месте обстрела работают все соответствующие службы.



Сенкевич также обнародовал фото последствий обстрела Николаева.



Заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко также обнародовал фото и видео с места «прилетов» российских ракет.

Он уточнил, что одна из ракет попала в здание Первой украинской гимназии им. Аркаса. Остальные три ракеты попали по территории Николаевского политехнического профессионального колледжа, в результате чего частично разрушено четырехэтажное здание колледжа.

Поврежден соседний частный сектор и многоквартирные дома. Возникли пожары в складском помещении колледжа и в пятиэтажном жилом доме рядом.

Из-под завалов деблокированы 2 человека, одна женщина погибла, подтвердил Тимошенко. Ранены 5 человек, всего оказана помощь 12 лицам, которые были заблокированы в квартирах в результате взрыва.