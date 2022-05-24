Отдал приказ об обстреле нефтебазы. Командиру полка российской авиации сообщили о подозрении — Офис генпрокурора 24 мая, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара по нефтебазе (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Командиру полка российской авиации, который отдавал приказ об обстреле нефтебазы в Луцке, сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В ведомстве заявили, что российскому командиру заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 27 марта 2022 года во исполнение приказа подозреваемого самолет фронтовой авиации вооруженных сил страны-агрессора со штатным вооружением вылетел с аэродрома временного базирования недалеко от города Барановичи в Беларуси. Не заходя в воздушное пространство Украины, он совершил пуск крылатой ракеты в нефтебазу в городе Луцке.

Офис генпрокурора сообщил, что попадание ракеты в незащищенный объект гражданской инфраструктуры нанесло имущественный ущерб на сумму свыше 136 миллионов гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Волынской области.

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