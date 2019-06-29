Разрушенный дом и поврежденная дорога. Боевики обстреляли из гранатометов поселок на Донбассе Сегодня, 10:56 513 Цей матеріал також доступний українською Пресс-центр ООС Гранатой разрушена крыша одного из жилых домов Пресс-центр ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из гранатомета населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, нанеся серьезные повреждения жилому сектору.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил.



Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе зафиксировала обстрел 27 июня в 04.35 утра. Населенный пункт Золотое-4 (Попаснянский районе Луганской области) обстреляли из станкового противотанкового гранатомета с направления поселка Золотое-5.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша, повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Кроме того, на автомобильной дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке, она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

«Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и пренебрежительное отношение к мирному населению», — отмечает пресс-центр ООС.