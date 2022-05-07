«Не каждый террорист додумается». Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы музея Сковороды и Одессы 7 мая, 23:29 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов РФ в Харьковской области сгорел музей Григория Сковороды (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Комментируя ракетные удары российских оккупантов по музею Григория Сковороды в Харьковской области и обстрелы Одессы, президент Владимир Зеленский заявил, что эти атаки перед 8 и 9 мая должны напомнить миру: невозможно один раз и навсегда победить зло.

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Об этом он сказал во время своего видеообращения в субботу, 7 мая.

По словам президента, похоже, для современной России является «страшной опасностью» то, чему учил людей философ и поэт, живший в 18 веке, — «христианское отношение к жизни и познание людьми себя».

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«Каждый день российская армия делает такое, что слов нет, но каждый следующий день она делает что-то такое, что чувствуешь это по-новому. Прицельные ракетные удары по музеям — это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны», — сказал Зеленский, добавив, что за время полномасштабного вторжения РФ разрушила или повредила уже около 200 объектов культурного наследия.

Также он заявил, что очередной ракетный удар по Одессе свидетельствует о том, что для российских оккупантов не имеет значения, что у каждой улицы города есть что-то памятное и историческое. Зеленский подчеркнул, что такие действия РФ накануне Дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом «должны напомнить каждому государству, что невозможно один раз и навсегда победить зло».

«Им бы только убивать и разрушать. Одесса, Харьковская область, Донбасс — им все равно. Только Вооруженные силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие. Это варварство, имеющее ракеты, но не имеющее ничего из того, что делает людей людьми», — заявил президент.

Поздно вечером 6 мая в Харьковской области на территории Золочевской общины российский снаряд попал в музей Григория Сковороды, в результате чего вспыхнул пожар. Ранение получил работник музея, самые ценные экспонаты не пострадали.



7 мая оккупанты РФ обстреляли Одессу из акватории Каспийского моря. По городу выпустили шесть ракет, попавших в инфраструктурные объекты, а также на территорию частного предприятия.



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