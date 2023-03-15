Оккупанты ударили по жилым домам в Марганце Днепропетровской области, есть жертвы 15 марта, 18:42 Последствия российского удара по Марганцу 15 марта 2023 года (Фото:Офіс генерального прокурора / Telegram)

Российские оккупанты в среду, 15 марта, нанесли удар по Марганцу Днепропетровской области, погибли две женщины. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Убили двух женщин — 62 и 57 лет. Предварительно, еще четыре женщины и один мужчина пострадали», — сказано в сообщении.



Российский обстрел повредил семь многоэтажных и четыре частных дома, хозяйственное сооружение.

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В Офисе генерального прокурора в Telegram сообщили, что по факту вражеского обстрела открыто уголовное дело (ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством). Там уточнили, что оккупанты вели обстрел из артиллерии и повредили в том числе магазин и общежитие лицея.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00, за сутки россияне нанесли три ракетных удара, в том числе по гражданской инфраструктуре Харькова, 26 авиаударов и более 23 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня.