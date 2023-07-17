Во Львове на 11 день после ракетного удара РФ нашли среди завалов живого кота

17 июля, 23:57
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Спасенный кот после ракетного обстрела Львова (Фото:Facebook/Оксана Кошак)

Спасенный кот после ракетного обстрела Львова (Фото:Facebook/Оксана Кошак)

Во Львове 17 июля, на 11 день после попадания российской ракеты в дом, среди завалов коммунальщики обнаружили живого кота.

Об этом рассказала глава организации Всемирная ассоциация по животным Украины Оксана Кошак.

Она отметила, что спасенный кот принадлежит владелице, погибшей в результате атаки россиян. Ранее спасатели обнаружили ее собаку. Пса забрала выжившая дочь.

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«Счастье, что Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля (кота — ред.). Мы вместе отвезли его в клинику. Котик обезвожен, устал, но имеет аппетит», — рассказала Кошак.

В комментарии Суспільне Кошак рассказала, что в квартире Ольга жила с матерью, двумя котами и собакой. Первого кота нашли быстрее, о втором до сих пор не было информации.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Погибли десять человек, 45 — пострадали. Поисковая операция завершена.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Львов Война России против Украины

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