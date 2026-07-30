Как сообщил корреспондент NV, одна из них попала в третий-четвертый этажи многоэтажного дома. (Фото: Cкриншот из видео/NV/ Cергей Окунев)

Основная боевая часть одной из ракет, которыми российские оккупанты нанесли удар по Львову в ночь на 30 июля , не сдетонировала.

Об этом сообщил корреспондент NV Сергей Окунев и показал кадры с места попадания вражеской ракеты.

По его словам, в ночь на 30 июля россияне выпустили по Львову более 20 ракет. Значительную часть из них украинской ПВО удалось сбить еще на подлете в других областях, однако как минимум две ракеты достигли жилых кварталов города. Одна из них попала в третий-четвертый этажи многоэтажного дома.

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Как сообщил Окунев, то, что основная боевая часть ракеты не сдетонировала, спасло жильцов львовского дома от масштабной трагедии. По предварительным данным, погибших нет.

«В то же время ракетное топливо стало причиной пожара и серьезных разрушений нескольких квартир. Фасад дома разбит, перекрытия повреждены, окна выбиты. Если бы произошел взрыв боевой части этой ракеты, последствия были бы гораздо хуже», — резюмировал корреспондент NV.

В ночь на 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине 74 ракетами и 284 БПЛА; в ряде регионов гремели взрывы.

Во Львове российские ракеты попали в жилые дома; пострадали около 30 человек, в том числе трое детей. По предварительной информации, самой старшей из пострадавших — 93 года, самому младшему мальчику — 6 лет. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что на улице Патона продолжается поисковая операция: под завалами поврежденной пятиэтажки остаются люди. По его словам, Россия направила на Львов 22 ракеты, одна из которых попала в жилой дом.

В городе повреждено более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада, сообщил мэр.

Позже глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове под завалами пятиэтажного дома, разрушенного в результате российского удара, спасатели обнаружили тело мужчины.