Шесть российских ракет по Львову были политической пощечиной Байдену — Воздушные силы ВСУ 27 марта, 00:30 Цей матеріал також доступний українською Дым над Львовом после российскогоракетного удара, 26 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В Командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что по Львову выпустили шесть российских ракет в то время, как президент США Джо Байден находился в 10 минут полета ракеты от города.

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В сообщении Воздушных Сил в Facebook сказано, что 26 марта Львов стал мишенью Путина неслучайно. Там подчеркнули, что российский режим второй день подряд продолжает воздушный террор и выпускает десятки крылатых и баллистических ракет по мирным украинским городам.

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«Пуски производятся с моря, суши и воздуха из-за пределов территории Украины. Шесть таких ракет российские оккупанты сегодня выпустили по Львову, попав по базе хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Впрочем, понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", — заявили в Командовании.



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Воздушные Силы призвали передать Украине современные западные ракетные комплексы и самолеты F-15, F-16 или F-18, чтобы украинские защитники «могли на уровне биться в небе с превосходящими силами противника».

«Мы сами закроем небо, дайте нам немного оружия!» — сказано в сообщении.

За сутки 26 марта украинские Воздушные Силы сбили всего один самолет оккупантов, так как россияне значительно снизили авиационную активность в украинском воздушном пространстве и наносят массированные ракетные удары. Для воздушной разведки и доразведки противник использует беспилотники.

Всего за сутки были уничтожены один самолет, 12 беспилотников разных типов и пять крылатых ракет российских оккупантов.

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26 марта российские оккупанты нанесли по Львову несколько ракетных ударов. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 начался пожар на территории промышленного объекта для хранилища топлива. Также повреждено здание завода, в одной из школ возле места авиаудара выбило стекла.