В городе Лозовая Харьковской области возросло количество жертв в результате масштабной российской атаки 5 августа : погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, второй жертвой стала 71-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс и умерла в больнице от осложнений, вызванных этим состоянием.

В прокуратуре говорят о 13 людях, которые получили ранения и острый шок, среди них семь сотрудников объекта железнодорожной инфраструктуры и двое детей. Синегубов уточнил, что четверых пострадавших госпитализировали.

Во время атаки российская армия, по предварительным данным ОВА, применила 34 ударных беспилотника.

Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности вокзал и локомотивное депо, а также жилые дома и энергетический объект. Синегубов подчеркнул, что все объекты — гражданские.

«Пострадала только гражданская инфраструктура. Ни военной техники, ни военного объекта во время ударов в этих местах нет, не было. Поэтому это опять очередной террор нашего местного населения», — заявил он.

Глава ОВА добавил, что в результате попаданий шахедов в Лозовой и других населенных пунктах громады временно исчезали свет и водоснабжение у 80% абонентов. В Лозовой электричество и вода уже есть, впоследствии энергоснабжение восстановят и в громаде, заверил Синегубов.

Сейчас в Лозовой продолжаются работы по разбору завалов для поиска возможных жертв. После завершения работ планируется возобновление движения поездов.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пострадавших в результате удара РФ по Лозовой. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об атаке 25 шахедов по гражданской инфраструктуре города. Повреждения получили железнодорожное депо и вокзал.

Как рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский, погиб сотрудник УЗ — механик одного из подразделений на железнодорожном узле. Еще четверо работников травмированы, им оказывают помощь. Большинство работников местной железной дороги успели перейти в укрытия во время атаки РФ по Лозовой.

Городской голова Сергей Зеленский сообщил, что Лозовая 5 августа пережила самую массированную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, повреждены критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.