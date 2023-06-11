«Даже звери более моральны». Зеленский прокомментировал обстрел россиянами лодки под Херсоном 11 июня, 23:00 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинского народа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей… Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека, мои соболезнования родным и близким», — сказал президент.

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Зеленский сообщил, что еще десять человек были ранены, из них двое полицейских.

Он отметил, что эвакуация проводилась из села Кардашинка, что находится на оккупированном левобережье Херсонской области.

«Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать… Даже звери более моральные, чем вы, российское государство», — подчеркнул президент.

11 июня в результате атаки россиян на лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега в Херсонской области, погибли три человека, еще 23 получили ранения.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ подорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.